Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag fester

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 246,80 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 246,80 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 246,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 246,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.470 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 3,97 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,05 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 22,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,29 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 260,57 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

