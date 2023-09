Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag behauptet

Notierung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 212,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:42 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 212,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 213,30 EUR an. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 212,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.778 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2023 erreichte der Anteilsschein mit 215,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,13 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,44 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,19 EUR je Aktie vermeldet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

