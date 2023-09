Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 212,80 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:03 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 212,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 213,20 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 212,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 213,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.064 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.09.2023 bei 215,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2022 Kursverluste bis auf 143,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 48,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 202,44 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,19 EUR je Aktie vermeldet.

Am 09.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Am 11.11.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

