Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 252,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 252,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 254,20 EUR an. Bei 252,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 23.811 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (261,20 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 3,65 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 265,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,09 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

