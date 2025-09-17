DAX23.612 -0,3%ESt505.455 ±-0,0%Top 10 Crypto16,27 -1,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.086 -0,3%Euro1,1761 -0,2%Öl66,90 -0,9%Gold3.656 +0,3%
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tritt am Mittag auf der Stelle

19.09.25 12:06 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tritt am Mittag auf der Stelle

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 245,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
245,60 EUR 1,40 EUR 0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 245,20 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 246,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 244,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 245,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.696 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 19,33 Prozent wieder erreichen. Bei 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 3,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 12,17 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 295,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
