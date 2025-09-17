DAX23.740 +0,3%ESt505.487 +0,6%Top 10 Crypto16,35 -1,2%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.556 +0,2%Euro1,1757 -0,3%Öl67,06 -0,7%Gold3.655 +0,3%
Blick auf Hannover Rück-Kurs

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag kaum bewegt

19.09.25 09:27 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag kaum bewegt

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 245,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
244,60 EUR 0,40 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 245,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 245,60 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 245,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 245,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.387 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 19,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,17 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 295,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Das EPS lag bei 6,91 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie gewinnt: UBS-Kaufempfehlung beflügelt auch Konkurrenten

Investment-Tipp Hannover Rück-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Investment-Tipp: So bewertet Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) die Hannover Rück-Aktie

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
10.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

