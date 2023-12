Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Um 15:51 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 215,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 215,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 215,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 42.631 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 229,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 158,55 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 226,75 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,84 EUR je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,64 EUR im Jahr 2023 aus.

