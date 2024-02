Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 228,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 228,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 227,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.047 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2024 auf bis zu 233,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 43,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,82 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 224,78 EUR an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,47 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

