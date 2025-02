Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 248,80 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:07 Uhr 0,2 Prozent. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 249,40 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 249,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.718 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 16.10.2024 auf bis zu 265,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 208,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 16,04 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,73 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 5,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie.

