Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag in Grün

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 163,55 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 163,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 161,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 49.096 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 15,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.06.2022 bei 131,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,51 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 193,65 EUR angegeben.

Am 03.11.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,11 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.142,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 11.05.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 14.05.2024 dürfte Hannover Rück die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,07 EUR im Jahr 2023 aus.

