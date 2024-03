Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 253,90 EUR ab.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 253,90 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,50 EUR. Bei 255,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 55.224 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. 1,06 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.03.2023 (167,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 6,81 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 6,00 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 234,00 EUR.

Hannover Rück gewährte am 18.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,64 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

