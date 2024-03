Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Mittwochvormittag ein

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 254,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 254,50 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,30 EUR. Bei 255,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.662 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 167,35 EUR fiel das Papier am 24.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 52,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2022 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,81 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 234,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. In Sachen EPS wurden 3,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,14 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

