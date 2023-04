Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag gesucht

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 185,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 185,95 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 185,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.150 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 193,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 3,83 Prozent Luft nach oben. Bei 131,35 EUR fiel das Papier am 24.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 41,45 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 194,34 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 45,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6.142,70 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,81 EUR fest.

