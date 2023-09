Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Hannover Rück

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 210,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 210,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 209,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 213,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.306 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 215,20 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,79 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 202,44 EUR.

Am 09.08.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,19 EUR je Aktie gewesen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.11.2023 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,20 EUR je Aktie belaufen.

