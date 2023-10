Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 206,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 206,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 204,90 EUR. Bei 209,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 93.693 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 215,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 4,31 Prozent Luft nach oben. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 149,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 37,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 205,67 EUR angegeben.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,23 EUR je Hannover Rück-Aktie.

