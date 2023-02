Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag leichter

Die Aktie verlor um 12:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 181,10 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 179,70 EUR. Bei 182,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 14.373 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.01.2023 bei 193,20 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,26 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 131,35 EUR am 23.06.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,01 EUR.

Am 03.11.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,54 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.155,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Hannover Rück am 09.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 18.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 11,69 EUR fest.

