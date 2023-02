Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag gesucht

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 182,45 EUR. Bei 182,50 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.845 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2023 markierte das Papier bei 193,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 5,56 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 193,01 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,84 EUR, nach 1,54 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 8.908,99 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.155,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.03.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 18.03.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 11,69 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Swiss Re-Aktie tiefer: Swiss Re übertrifft Erwartungen - Optimistische Prognose für 2023

Hannover Rück-Aktie fester: Hannover Rück kündigt Preiserhöhungen an

Hannover Rück-Aktie verliert kräftig: Hannover Rück enttäuscht mit Ausblick - Gewinnziel 2022 erreicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück