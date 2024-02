Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag kaum bewegt

So entwickelt sich Hannover Rück

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 231,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 11:42 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 231,70 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 232,90 EUR. Bei 230,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 230,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.045 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 31,57 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2022 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,82 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 224,78 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.11.2023. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,53 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

