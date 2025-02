Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 244,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 244,10 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 243,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 245,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.398 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 8,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,42 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,73 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 279,71 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,63 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: So steht der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: DAX am Mittag schwächer

Börse Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich fester