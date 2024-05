Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Mittag nach

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 222,80 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 222,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 222,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,00 EUR. Bisher wurden heute 33.111 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 15,17 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,53 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX steigt nachmittags

Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingebracht