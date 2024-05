Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 224,70 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 224,70 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 225,50 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 224,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 57.181 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 12,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 184,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 17,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,96 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 243,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

