Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag höher

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 194,45 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 194,45 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 195,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 193,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.990 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 6,35 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.07.2022 bei 134,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 30,88 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 199,30 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.08.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 12.08.2024.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,84 EUR je Aktie.

