Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag nahe Nulllinie

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 254,80 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 254,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 255,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,80 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 254,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 25.460 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 292,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 12,92 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 7,42 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,72 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 297,88 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,92 Mrd. EUR – ein Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Hannover Rück-Aktie dennoch schwächer: Hannover Rück verdient in Q2 mehr als erwartet

Investment-Note für Hannover Rück-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK