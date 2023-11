Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 216,40 EUR nach oben.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 216,40 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 216,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 212,10 EUR. Bisher wurden heute 57.282 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 216,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.11.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 158,55 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 26,73 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 213,78 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag