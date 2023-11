Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag gestärkt

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 212,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 212,50 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 212,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 212,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.140 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 1,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,39 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,78 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 15,12 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Montagshandels im Minus

Schwacher Handel: DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Verluste

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX am Montagnachmittag