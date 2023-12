Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 218,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 218,00 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 218,40 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 216,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.039 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 229,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 27,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 226,75 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,94 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,64 EUR je Aktie belaufen.

