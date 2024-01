Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Montagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 226,10 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:42 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 226,10 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 226,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 226,50 EUR. Zuletzt wechselten 12.045 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 13.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 229,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 1,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (158,55 EUR). Mit Abgaben von 29,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 223,67 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

