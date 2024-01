Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Montagnachmittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 228,10 EUR.

Um 15:53 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 228,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,80 EUR. Mit einem Wert von 226,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21.442 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 229,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,79 Prozent hinzugewinnen. Bei 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 43,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,67 EUR.

Am 09.11.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,69 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

