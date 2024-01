Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagvormittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 225,20 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:06 Uhr 0,1 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 226,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 226,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.235 Hannover Rück-Aktien.

Am 13.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 229,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 2,09 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 42,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 223,67 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,94 EUR gegenüber 1,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,69 EUR je Aktie.

