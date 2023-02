Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Hannover Rück-Aktie wies um 09:06 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 181,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 181,90 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 181,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 181,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.583 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (193,20 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,00 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,01 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8.908,99 EUR umgesetzt, gegenüber 7.155,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.03.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 18.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 11,69 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

