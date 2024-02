Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Donnerstagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 233,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 233,40 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 234,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 6.018 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 234,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 0,26 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 158,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,07 Prozent.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2022 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 6,82 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 224,78 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Am 18.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 13.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,53 EUR je Aktie belaufen.

