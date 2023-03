Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 172,25 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 173,40 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 171,35 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.761 Stück gehandelt.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR an. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 10,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2022). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 31,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 193,65 EUR.

Am 03.11.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,11 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.908,99 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.142,70 EUR in den Büchern standen.

Am 11.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 14.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,07 EUR je Aktie belaufen.

