Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 251,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 251,60 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 251,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 250,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.379 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 167,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,79 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 234,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 14.05.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 07.05.2025 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,19 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

