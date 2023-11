Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochmittag im Plus

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 217,50 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 217,50 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 218,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 217,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 21.935 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2023 auf bis zu 218,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 0,64 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,55 EUR am 20.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 213,78 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2024 veröffentlicht. Am 06.03.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 15,12 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

