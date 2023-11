Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Hannover Rück im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 217,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 217,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 217,90 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 217,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.398 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2023 erreicht. 0,05 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,20 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 213,78 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,94 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 06.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus