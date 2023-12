Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Hannover Rück im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 216,50 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 216,50 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 216,90 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 216,30 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.110 Aktien.

Am 13.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 229,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,19 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 226,75 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX fällt am Donnerstagmittag zurück

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün