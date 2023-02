Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:07 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 181,45 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 179,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 182,40 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.258 Stück gehandelt.

Am 05.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 193,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 6,08 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 38,14 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,01 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 03.11.2022 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,84 EUR, nach 1,54 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 8.908,99 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.155,00 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.03.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

