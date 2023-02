Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag auf grünem Terrain

GO

L‘Oreal, Inficon oder Rational sind börsennotierte Familien­unternehmen und bieten laut Studien häufig deutliche Rendite­vorteile. Warum das so ist und wie Sie davon profitieren, erfahren Sie im Online-Seminar.

Heute im Fokus

Nach Fed-Protokoll: DAX in Grün -- Asiens Börsen tiefer -- Deutsche Telekom übertrifft Erwartungen -- NVIDIA schneidet besser als erwartet ab -- Munich Re, HeidelbergCement, SAP, HENSOLDT im Fokus

UNIQA legt beim Gewinn zu - stabile Dividende. Dürr vermeldet Rekorde bei Umsatz und Auftragseingang. Gerresheimer wächst stärker als erwartet. Fielmann streicht Dividende überraschend stark zusammen. Vitesco verdient im vierten Quartal überraschend gut. Knorr-Bremse legt beim Umsatz zu. AUTO1 will operativen Verlust drücken. INDUS kündigt Umstrukturierung an. XING-Mutter New Work kann Umsatz steigern.