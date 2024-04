Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 233,50 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,1 Prozent auf 233,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 234,20 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 231,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.094 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 9,89 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 184,35 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 26,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,03 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 239,00 EUR.

Hannover Rück gewährte am 18.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,64 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 14.05.2024 gerechnet. Am 07.05.2025 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,27 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

