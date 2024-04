Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 232,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 232,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,00 EUR. Bei 231,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.312 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,60 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 184,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,54 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,64 EUR gegenüber 1,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

