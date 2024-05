Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Hannover Rück

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 227,70 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 227,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 227,10 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 228,10 EUR. Zuletzt wechselten 30.813 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,04 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,96 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 243,67 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 14.05.2024. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,39 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt