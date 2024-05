Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 228,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 228,20 EUR. Bei 228,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 227,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,10 EUR. Zuletzt wechselten 1.741 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 11,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 184,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,22 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,96 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 243,67 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 14.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,39 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

