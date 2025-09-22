Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Dienstagnachmittag positiv

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 246,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 246,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 247,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 246,40 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 42.254 Aktien.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 18,75 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 4,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,25 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 295,25 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,91 EUR gegenüber 5,00 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 6,92 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

