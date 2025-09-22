DAX23.666 +0,6%ESt505.471 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1796 ±-0,0%Öl66,49 -0,1%Gold3.760 +0,4%
Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Vormittag zu

23.09.25 09:26 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 245,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 245,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 246,40 EUR. Bei 246,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.267 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 292,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.05.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,04 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 235,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 4,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 11,25 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 295,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,91 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,00 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,71 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 10.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

