Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 218,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 218,00 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 218,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 32.493 Hannover Rück-Aktien.

Am 22.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 218,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.03.2023). Mit einem Kursverlust von 27,27 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 213,78 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 09.11.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,94 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 1,84 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

