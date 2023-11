Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück stabilisiert sich am Vormittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 217,00 EUR.

Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 217,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 217,60 EUR aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 216,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 217,20 EUR. Bisher wurden heute 1.239 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 218,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 36,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 213,78 EUR.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,12 EUR im Jahr 2023 aus.

