Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Hannover Rück hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 225,00 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 225,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 225,80 EUR aus. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 223,60 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 225,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 12.869 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.12.2023 auf bis zu 229,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 2,18 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 29,53 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,67 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 09.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,70 EUR im Jahr 2023 aus.

