Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 224,50 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 224,50 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 223,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 225,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.314 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 229,90 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,41 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 29,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 223,67 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,70 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

