Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 247,50 EUR.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 247,50 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 249,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 247,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.860 Hannover Rück-Aktien.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,31 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Abschläge von 15,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,73 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,71 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 19,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

