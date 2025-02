Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Montagvormittag an

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 248,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 248,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 248,50 EUR. Bei 247,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 3.475 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 279,71 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 11.11.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,63 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

